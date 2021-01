Osimhen nel pomeriggio a Castel Volturno: visita al braccio e poi può tornare in Belgio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Osimhen nel pomeriggio a Castel Volturno per la visita al braccio, alcuni nervi sono infiammati. L'obiettivo del Napoli è di riaverlo per la Supercoppa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 1 gennaio 2021)nelper laal, alcuni nervi sono infiammati. L'obiettivo del Napoli è di riaverlo per la Supercoppa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

