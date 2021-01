Musica hip hop in lutto: addio a MF Doom, il rapper mascherato (Di venerdì 1 gennaio 2021) Daniel Dumile, in arte MF Doom, è morto il 31 ottobre: la causa del decesso non è stata ancora resa nota. Peter Kramer/Getty ImagesIl noto rapper e produttore britannico MF Doom è morto sabato 31 ottobre all’età di 49 anni. Gli amanti del genere hip hop lo considerano uno dei musicisti più innovativi della scena underground. La morte del cantante, pur essendo avvenuta due mesi fa, è stata annunciata ufficialmente soltanto ieri dalla la moglie Jasmine, attraverso un post sui social: “A Dumile, il miglior marito, padre, insegnante, socio in affari amante e amico che potessi chiedere. Grazie per tutte le cose che hai insegnato e dato a me, ai nostri figli, e alla nostra famiglia. Grazie per averci insegnato a perdonare gli altri e a dar loro un’altra chance. Grazie per aver mostrato di non aver paura di amare e di avermi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Daniel Dumile, in arte MF, è morto il 31 ottobre: la causa del decesso non è stata ancora resa nota. Peter Kramer/Getty ImagesIl notoe produttore britannico MFè morto sabato 31 ottobre all’età di 49 anni. Gli amanti del genere hip hop lo considerano uno dei musicisti più innovativi della scena underground. La morte del cantante, pur essendo avvenuta due mesi fa, è stata annunciata ufficialmente soltanto ieri dalla la moglie Jasmine, attraverso un post sui social: “A Dumile, il miglior marito, padre, insegnante, socio in affari amante e amico che potessi chiedere. Grazie per tutte le cose che hai insegnato e dato a me, ai nostri figli, e alla nostra famiglia. Grazie per averci insegnato a perdonare gli altri e a dar loro un’altra chance. Grazie per aver mostrato di non aver paura di amare e di avermi ...

