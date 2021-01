Milan, Baresi: “Un sincero augurio per un 2021 di rinascita” (Di venerdì 1 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Attraverso un post su Twitter il vicepresidente del Milan Franco Baresi ha augurato buon anno nuovo ai suoi followers Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Attraverso un post su Twitter il vicepresidente delFrancoha augurato buon anno nuovo ai suoi followers Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #Baresi: 'Un sincero augurio per un 2021 di rinascita' - xyz21271663 : Non so voi ma io con #Theo fuori farei giocare #Kalulu non #Dalot. Farei giocare Kalulu ovunque. Chi ricorda Bare… -