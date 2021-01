Migranti, ancora una volta la solidarietà tra Stati europei resta una chimera (Di venerdì 1 gennaio 2021) di Luigi Manfra* Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, elaborato dalla Commissione Europea, che dovrà essere discusso e approvato dai Governi dei 27 Paesi membri in sede di Consiglio, su aspetti cruciali non migliora la situazione attuale e per altri, addirittura, la peggiora. Il Patto prevede controlli più severi alle frontiere, nuovi programmi di rimpatrio, attraverso accordi sia con i paesi di partenza sia con quelli di transito. L’esclusione dal diritto di asilo dei cittadini stranieri che rimangono bloccati in questi ultimi paesi favorisce il rafforzamento di regimi detentivi della migrazione irregolare. Per raggiungere il massimo dei consensi, la Commissione ha ceduto alle pressioni dei governi del nord e dell’est europeo il cui obiettivo è contenere il numero dei Migranti nel continente e, infatti, è assente qualunque accenno alla ripartizione obbligatoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) di Luigi Manfra* Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, elaborato dalla Commissione Europea, che dovrà essere discusso e approvato dai Governi dei 27 Paesi membri in sede di Consiglio, su aspetti cruciali non migliora la situazione attuale e per altri, addirittura, la peggiora. Il Patto prevede controlli più severi alle frontiere, nuovi programmi di rimpatrio, attraverso accordi sia con i paesi di partenza sia con quelli di transito. L’esclusione dal diritto di asilo dei cittadini stranieri che rimangono bloccati in questi ultimi paesi favorisce il rafforzamento di regimi detentivi della migrazione irregolare. Per raggiungere il massimo dei consensi, la Commissione ha ceduto alle pressioni dei governi del nord e dell’est europeo il cui obiettivo è contenere il numero deinel continente e, infatti, è assente qualunque accenno alla ripartizione obbligatoria ...

