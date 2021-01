Meridbulloni | attesa per il confronto al Mise

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Le maestranze delladi Castellammare di Stabia (Napoli)hanno trascorso anche la notte di San Silvestro in presidio davanti ai cancelli della fabbrica che ha annunciato il trasferimento della produzione a Torino il prossimo 1 febbraio. Domani mattina il Gruppo Fontana dovra’ confrontarsi con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, a Roma, che intende chiedere perche’, pur in vista di una riduzione previsionale di produttivita’ fino al 35% – come giustificato dall?azienda a sostegno delle ragioni della delocalizzazione dello stabilimento meridionale – i capi d’azienda non siano ricorsi prima alla richiesta di ammortizzatori sociali che possono essere attivati per non smembrare le famiglie degli 81 operai (piu’ una ventina dell?indotto), per tentare di mantenere in Campania la produzione dei bulloni per automotive. Questa mattina gli operai ...