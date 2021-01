LIVE Tournée 4 Trampolini 2021 | Garmisch in DIRETTA | Kubacki | record del trampolino! Granerud per il primo sigillo | Geiger rimonta

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13: Resta stanga 14,salta 16.12: La giuria sta decidendo il da farsi 16.11: Si abbassa a stanga 13? 16.08: VOLAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIII!!!! E’del!!!! Sono 144 metri!!! Vento favorevole per il polacco che raggiunge il punteggio di 282.1. Ora16.07: Buon salto per Stoch con ottimo telemark in atterraggio. Vento alle spalle, 132 metri: è secondo a quota 260.non perde terreno nei suoi confronti, è vicinissimo. Ora16.05: Si salva nel finale Eisenbichler dopo uno stacco non perfetto. Arrivano 134 metri e non c’è risalita nella classifica della. Scende al quarto posto ex aequo con Kobayashi con 257.2 punti. ...