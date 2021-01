Il festino di Capodanno? "Colpa di chi ci obbliga a pensarle tutte per sopravvivere": dal proprietario una mazzata al governo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ivan Favalli è il gestore del resort di lusso di Padenghe sul Garda che è finito nell'occhio del ciclone per il veglione di Capodanno con decine di persone presenti. Dopo la denuncia via social di Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto una serie di video e immagini che mostrano una totale mancanza del rispetto delle regole anti Covid mentre milioni di italiani erano chiusi in casa, il proprietario è intervenuto per dare la sua versione dei fatti: “Se ho sbagliato qualcosa, mi assumo le mie responsabilità. Non siamo delinquenti, quello che abbiamo guadagnato ieri serve per sopravvivere”. Favalli ha spiegato come è stato possibile quanto avvenuto ieri sera nel suo hotel: “Per evitare situazioni di assembramento, ieri è stata vietata la cena se non in camera. Il nostro hotel è un resort estivo, è quasi impossibile portare cibo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ivan Favalli è il gestore del resort di lusso di Padenghe sul Garda che è finito nell'occhio del ciclone per il veglione dicon decine di persone presenti. Dopo la denuncia via social di Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto una serie di video e immagini che mostrano una totale mancanza del rispetto delle regole anti Covid mentre milioni di italiani erano chiusi in casa, ilè intervenuto per dare la sua versione dei fatti: “Se ho sbagliato qualcosa, mi assumo le mie responsabilità. Non siamo delinquenti, quello che abbiamo guadagnato ieri serve per”. Favalli ha spiegato come è stato possibile quanto avvenuto ieri sera nel suo hotel: “Per evitare situazioni di assembramento, ieri è stata vietata la cena se non in camera. Il nostro hotel è un resort estivo, è quasi impossibile portare cibo in ...

RChiovenda : Capodanno, il mega festino illegale imbarazza il governo: 'Esposto alla procura di Brescia', finiscono tutti in tri… - MastroTitta9 : Capodanno, il mega festino illegale imbarazza il governo: 'Esposto alla procura di Brescia', finiscono tutti in tri… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Governo e #Viminale imbarazzati e silenziosi su quanto accaduto in un resort di lusso: il #Codacons presenta un espost… - g_zerbato : RT @Libero_official: Governo e #Viminale imbarazzati e silenziosi su quanto accaduto in un resort di lusso: il #Codacons presenta un espost… - Oznets12 : RT @Libero_official: Governo e #Viminale imbarazzati e silenziosi su quanto accaduto in un resort di lusso: il #Codacons presenta un espost… -

Ultime Notizie dalla rete : festino Capodanno Scoperto festino di Capodanno a Pescara, 13 persone multate di 400 euro a testa AbruzzoLive I carabinieri interrompono un festino in baita vicino a Magnano in Riviera

I militari nella notte di San Silvestro hanno sanzionato una ventina di ragazzi, tutti del luogo. Sequestrate minime quantità di cocaina e di marijuana ...

Bonolis “svenuto” sul divano, cosa è successo a Capodanno

La compagna di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha condiviso in un post la foto delle celebrazioni per il nuovo anno.

I militari nella notte di San Silvestro hanno sanzionato una ventina di ragazzi, tutti del luogo. Sequestrate minime quantità di cocaina e di marijuana ...La compagna di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha condiviso in un post la foto delle celebrazioni per il nuovo anno.