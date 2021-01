Farmaco post sbornia: ecco tutto quello che devi sapere (Di venerdì 1 gennaio 2021) Mal di testa, nausea, vertigini, sonnolenza, acidità di stomaco, stanchezza, senso di malessere generale seguito dalla famigerata espressione “non berrò mai più”. Quante volte avete maledito i bicchieri di troppo, ritrovandovi ad avere a che fare con i famosi quanto spiacevoli postumi di una sbornia? ecco, forse la soluzione a tutto questo c’è e non significa diventare astemi, ma assumere un Farmaco, in particolare modo una pillola, capace in pochi minuti di annientare tutte le conseguenze di una brutta ubriacatura. Un Farmaco sperimentale testato con successo sugli animali potrebbe essere usato contro gli effetti tossici delle sbronze, ovvero gli effetti sul cervello dovuti ad un eccessivo consumo di alcolici. Questo Farmaco nasce da un progetto europeo che vede come ... Leggi su giornal (Di venerdì 1 gennaio 2021) Mal di testa, nausea, vertigini, sonnolenza, acidità di stomaco, stanchezza, senso di malessere generale seguito dalla famigerata espressione “non berrò mai più”. Quante volte avete maledito i bicchieri di troppo, ritrovandovi ad avere a che fare con i famosi quanto spiacevoliumi di una, forse la soluzione aquesto c’è e non significa diventare astemi, ma assumere un, in particolare modo una pillola, capace in pochi minuti di annientare tutte le conseguenze di una brutta ubriacatura. Unsperimentale testato con successo sugli animali potrebbe essere usato contro gli effetti tossici delle sbronze, ovvero gli effetti sul cervello dovuti ad un eccessivo consumo di alcolici. Questonasce da un progetto europeo che vede come ...

