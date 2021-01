Classifica Tour de Ski femminile 2021: Linn Svahn la prima leader, Greta Laurent al 14° posto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Linn Svahn è la prima leader dell’edizione 2021 del Tour de Ski. La sprinter svedese, al suo ritorno dopo lo stop scandinavo integrale a Davos e a Dresda, si conferma regina della specialità in una gara particolarmente movimentata, tra squalifiche e battaglie di vario genere che portano sul podio anche un’altra sua connazionale, Frida Karlsson. Per quel che riguarda l’Italia, Greta Laurent inizia dal 14° posto, ed è la migliore di un gruppo che non ha particolarmente brillato in questa giornata, ma che è atteso a qualcosa di meglio sia domani che dopodomani con altri nomi rispetto al suo. Classifica GENERALE Tour DE SKI femminile 2021 1 Svahn ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021)è ladell’edizionedelde Ski. La sprinter svedese, al suo ritorno dopo lo stop scandinavo integrale a Davos e a Dresda, si conferma regina della specialità in una gara particolarmente movimentata, tra squalifiche e battaglie di vario genere che portano sul podio anche un’altra sua connazionale, Frida Karlsson. Per quel che riguarda l’Italia,inizia dal 14°, ed è la migliore di un gruppo che non ha particolarmente brillato in questa giornata, ma che è atteso a qualcosa di meglio sia domani che dopodomani con altri nomi rispetto al suo.GENERALEDE SKI...

