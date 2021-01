Che il 2021 sia un anno di Rinascimento più che di rinascita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Proviamo per un attimo a crederci. Poi torniamo a lamentarci di tutto, a non avere fiducia negli altri, specie in coloro che nostro malgrado sarebbero preposti a prendersi cura di noi, a guidarci, torniamo a pensare che la fine è imminente, l’Apocalisse dietro l’angolo, nulla sarà più come prima. Ma per un attimo proviamo a crederci. A creder, cioè, che davvero i vaccini da poco arrivati anche da noi, certo in quantità ridicolamente minori che nel resto d’Europa, con per di più quella prosopopea da Istituto Luce, da noi arriva in un furgone dei gelati, con tanto di pinguino disegnato sui portelloni posteriori, oltre millecinquecento chilometri da Bruxelles su strada, ma poi noi lo spediamo in giro per l’Italia con aerei militari, i saluti, le bandiere, la prosopopea, ripeto, proviamo a credere che i vaccini da poco arrivati anche da noi siano davvero l’inizio della fine, sì, ma di ...