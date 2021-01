Cenone Elisabetta Canalis | sulla tavola ai fan non sfugge un particolare

Leggi su youmovies

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In molti hanno condiviso i dettagli di questo anomalo capodanno e fra questi, che sorprende con un tavolo mozzafiato. Questo capodanno è stato per tuti molto, con cenoni ristretti e impossibilità di uscire nelle piazze per scambiarsi gli auguri. Così tutti hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno nelle rispettive case e così