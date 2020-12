Un videogame per battere il Coronavirus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un videogioco per sconfiggere il covid. A Binasco Lupo Daturi, 9 anni, ha inventato Cerba-20, il gioco virtuale dove vince la navicella che distrugge il Coronavirus, utilizzando mine, laser e razzi. E ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un videogioco per sconfiggere il covid. A Binasco Lupo Daturi, 9 anni, ha inventato Cerba-20, il gioco virtuale dove vince la navicella che distrugge il, utilizzando mine, laser e razzi. E ...

Tragedia a Mondovì, nel Cuneese, dove un ragazzo di soli 17 anni è morto improvvisamente per un malore mentre era intento a giocare ai videogames. Il dramma scoperto dalla madre dell'adolescente che e ...

Tragedia a Mondovì, nel Cuneese, dove un ragazzo di soli 17 anni è morto improvvisamente per un malore mentre era intento a giocare ai videogames. Il dramma scoperto dalla madre dell'adolescente che e ...