Silvio Brusaferro: "Nove regioni con Rt superiore o vicino a 1" (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Liguria, Calabria e Veneto hanno superato l'Rt 1, che vuol dire la probabilità che i casi crescano e la circolazione aumenti. Basilicata, Lombardia e Puglia hanno l'Rt intorno all'1 e Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche poco sotto l'1. E' un segnale di attenzione". Lo ha detto il professore Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, nel corso della conferenza stampa da parte della cabina di regia del monitoraggio del quadro epidemiologico in Italia. SportFace.

