Quanto guadagna un notaio in Italia: stipendio lordo e netto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quanto guadagna un notaio in Italia? Lo stipendio di un notaio, è risaputo, spesso è molto alto, tanto che diverse persone si fanno tentare dal voler intraprendere questa professione auspicando lauti guadagni. Ma i soldi arrivano comunque dopo molta fatica e una lunga preparazione, che fa di questo mestiere uno dei più redditizi ma anche uno di quelli con maggiori responsabilità e competenze giuridiche. Il notaio, per intenderci, non è semplicemente colui che mette una firma e guadagna la parcella, ma chi ha una conoscenza giuridica molto vasta in diversi ambiti, senza contare il ruolo di responsabilità nell’accordo tra le parti, quando ci si riferisce ad esempio a una compravendita immobiliare. Quanto guadagna un ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 31 dicembre 2020)unin? Lodi un, è risaputo, spesso è molto alto, tanto che diverse persone si fanno tentare dal voler intraprendere questa professione auspicando lauti guadagni. Ma i soldi arrivano comunque dopo molta fatica e una lunga preparazione, che fa di questo mestiere uno dei più redditizi ma anche uno di quelli con maggiori responsabilità e competenze giuridiche. Il, per intenderci, non è semplicemente colui che mette una firma ela parcella, ma chi ha una conoscenza giuridica molto vasta in diversi ambiti, senza contare il ruolo di responsabilità nell’accordo tra le parti, quando ci si riferisce ad esempio a una compravendita immobiliare.un ...

infoitsport : Quanto guadagna Zaccagni al Verona - justrawberries : Ho la tl piena di cose molto tenere e mi è venuta in mente quella volta che io e @HLStarsonearth siamo andate alla… - Donatel19023376 : @matteosalvinimi Hai il problema sigaretta? Come milioni nel mondo! Vorresti fare politica perché nn fumi da due an… - Mauro63395408 : @scarabocchio74 Prima domanda. Quanto si guadagna? Seconda domanda quando si ritira la paga?? - DoMartelli : @mirko__1 @MarcoSanavia1 Ma quanto è brutto Marattin con quei denti storti da squalo (e non solo quelli...), con q… -