Propaganda Live – Speciale Capodanno 2020 con Zoro | Makkox e tanti ospiti

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La tombolata social, fumetti e canzoni,e qualche spiegone: tutto questo è. In prima serata il 31 dicembre al via dopo il discorso del Presidente della Repubblica Diego Bianchi “”,e tutta la squadra sono i protagonisti per la prima volta della notte dicon un appuntamento esclusivo per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo anno. GlidiUna lunghissima serata, tutta in diretta e con tante sorprese, che ci concederà – con, reportage, collegamenti, satira, musica e un po’ di ironia e leggerezza – dagli ultimi faticosi mesi vissuti in ...