Pontina | brutto incidente con feriti | strada chiusa | lunghe file

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ancora unsulla. Dopo quello mortale di questa mattina, dove un ciclista ha perso la vita a seguito dell’impatto con un’auto nel territorio comunale di Terracina, ora c’è stato un tamponamento. E’ successo pochi minuti fa al km 17,800, all’altezza di Castel di Decima, in direzione Roma. C’è stato un tamponamento e risultano esserci persone ferite. Sul posto la Polizia e il personale sanitario del 118. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: laè al momento ridotta a una sola carreggiata e le auto sono incolonnate. Si deve uscire obbligatoriamente a Castel di Decima, per poi rientrare sullaa Tor de’ Cenci. 1 di ...

L’impatto tra una vettura e un ciclista ha provocato il decesso del ciclista. Nel Lazio è provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla strada statale 148 “Pontina”, a Terracina, in ...Nei pressi di Castel Romano una macchina si è completamente ribaltata sul marciapiede, all’altezza di Cinecittà world. Probabilmente per il maltempo, dal momento che non sono state coinvolte altre aut ...