Nuovi dati Iss, epidemia in calo, ma ancora grave in alcune regioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il nuovo monitoraggio Iss avvisa che Rt è sopra l'1 in sei regioni italiane: Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia e Puglia. La nuova bozza dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute hanno delineato che l'Rt nazionale, ovvero l'indice di trasmissibilità del virus, è in lieve calo, ma ancora oltre l'1 in sei regioni italiane: Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia e Puglia. C'è ancora dunque una percentuale di gravità nell'epidemia, che porta nella settimana dal 21 dicembre al 27 dicembre, ovvero la settimana delle feste, un rapporto dello 0,93 sull'Rt dei contagi. In crescita rispetto alla scorsa settimana quando l'indice era di 0,90 ed in sei regioni come detto ancora molto alto.

