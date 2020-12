Neve imminente in arrivo, fino in pianura. Ecco tutti i dettagli (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ennesima perturbazione sta raggiungendo l’Italia, pilotata dalla vasta circolazione di bassa pressione estesa a gran parte dell’Europa. Aria fredda di matrice artica si tuffa sul Mediterraneo ed enfatizza gli effetti del maltempo. Neve protagonista a CapodannoIl nuovo fronte sarà responsabile di un Capodanno all’insegna della pioggia e anche della Neve. L’aria in circolazione tende a rimanere fredda sul Nord Italia, consentendo ai fiocchi di portarsi fino a quote basse e localmente anche pianeggianti. Le prime precipitazioni sono segnalate in queste ultime ore del 2020, con primi fiocchi a bassa quota sulle Alpi Occidentali e sull’entroterra ligure. Fiocchi radi sono stati segnalati anche in alcune aree di pianura della Lombardia. Il maltempo entrerà poi decisamente nel vivo nelle prime ore del Capodanno, dal ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ennesima perturbazione sta raggiungendo l’Italia, pilotata dalla vasta circolazione di bassa pressione estesa a gran parte dell’Europa. Aria fredda di matrice artica si tuffa sul Mediterraneo ed enfatizza gli effetti del maltempo.protagonista a CapodannoIl nuovo fronte sarà responsabile di un Capodanno all’insegna della pioggia e anche della. L’aria in circolazione tende a rimanere fredda sul Nord Italia, consentendo ai fiocchi di portarsia quote basse e localmente anche pianeggianti. Le prime precipitazioni sono segnalate in queste ultime ore del 2020, con primi fiocchi a bassa quota sulle Alpi Occidentali e sull’entroterra ligure. Fiocchi radi sono stati segnalati anche in alcune aree didella Lombardia. Il maltempo entrerà poi decisamente nel vivo nelle prime ore del Capodanno, dal ...

Addio a Ottavio Mazzoleni, pioniere dello sviluppo di Sant’Omobono

Selino Alto dà l’ultimo saluto a un uomo lungimirante che ha contribuito in prima persona allo sviluppo del paese. Partì facendo trasporti con due muli quando ancora non c’era la strada. Per mezzo sec ...

Selino Alto dà l'ultimo saluto a un uomo lungimirante che ha contribuito in prima persona allo sviluppo del paese. Partì facendo trasporti con due muli quando ancora non c'era la strada. Per mezzo sec ...