Milan, Pioli: “Ibrahimovic è un campione in tutto. Il primo giorno mi disse…” (Di giovedì 31 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e del colloquio avuto il primo giorno Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 31 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Stefano, allenatore del, ha parlato così dell'arrivo di Zlatane del colloquio avuto ilPianeta

AntoVitiello : #Kjaer si è allenato in gruppo anche oggi, il difensore è recuperato, buona notizia per #Pioli e il #Milan - SkySport : #Pioli: 'Per fortuna il #Milan non è una favola, ma la realtà'. L'intervista esclusiva all'allenatore rossonero in… - SkySport : Milan, Pioli si racconta a Sky Sport 24: 'Il Milan non è una favola, è realtà' ? ?? L'intervista esclusiva di… - infoitsport : Milan, Pioli: “Juventus e Inter favorite per lo scudetto, ma vedo bene Napoli e Roma”, - infoitsport : PIOLI, Astori è il mio angelo e il Milan il mio amore -