Meteo, arriva la perturbazione di Capodanno: neve fino in pianura (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Meteo continua a peggiorare sulla penisola, con l’arrivo della perturbazione di Capodanno. fenomeni nevosi fino in pianura. San Silvestro porterà una innocua tregua sulla penisola che tra l’altro durerà poco, visto che il Meteo tornerà a peggiorare a Capodanno , con l’arrivo di un’ennesima perturbazione. Inoltre l’anno nuovo partirà con il botto, con la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilcontinua a peggiorare sulla penisola, con l’arrivo delladi. fenomeni nevosiin. San Silvestro porterà una innocua tregua sulla penisola che tra l’altro durerà poco, visto che iltornerà a peggiorare a, con l’arrivo di un’ennesima. Inoltre l’anno nuovo partirà con il botto, con la L'articolo proviene da Inews.it.

zazoomblog : Meteo: arriva ancora neve e forse pioggia in pianura - #Meteo: #arriva #ancora #forse - zazoomblog : Meteo invernale arriva altra NEVE per Capodanno. Gli ultimi aggiornamenti - #Meteo #invernale #arriva #altra - infoitinterno : Previsioni meteo: arriva la perturbazione di Capodanno - meteoredit : Gli ultimi aggiornamenti #meteo per #SanSilvestro e #Capodanno: trovi tutto sul sito Meteored Italia, dove ci sono… - meteoredit : #MeteoredConnection ?? Nel giorno di #SanSilvestro una breve tregua dopo il #maltempo di questi giorni, poi occhio a… -