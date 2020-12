Leone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Spero che nel 2021 trascorrerai molto tempo a meditare sui tuoi più forti desideri. Sono in armonia con i tuoi ideali o no? Ti danno energia o ti prosciugano? Sono sani e santi, oppure empi e malsani, o una via di mezzo tra questi due estremi?... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Spero che nel 2021 trascorrerai molto tempo a meditare sui tuoi più forti desideri. Sono in armonia con i tuoi ideali o no? Ti danno energia o ti prosciugano? Sono sani e santi, oppure empi e malsani, o una via di mezzo tra questi due estremi?... Leggi

CardRavasi : Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce… - winegogh_ : non io leone che ho appena finito di scrivere una lettera per il nuovo anno al mio migliore amico scorpione - claudiochianura : RT @dan_grossi: L'Oroscopo di Dan Ariete Noncuranza Toro Mutande gialle Gemelli Butt-plug Cancro Fanne due Leone Relativismo e rutti Vergin… - alicejuvelove : Tra poco su raidue c'è Paolo Fox per l'oroscopo2021... Curiosa di sapere del leone... non tanto per me quanto per p… - Prem96323826 : @MarcoIppolito @barbarab1974 ma che vuoi che capiscano della libertà di cura? c'è gente che gli piace far la parte… -