God of War in prima persona? Una mod ci regala una nuova prospettiva (Di giovedì 31 dicembre 2020) God of War di Santa Monica è stato un grande successo e ha portato i giocatori in un fantastico viaggio nella mitologia antica. Molti fan direbbero che God of War del 2018 è un titolo quasi perfetto, ma ovviamente i modder non la pensano mai in questo modo. Se vi siete mai chiesti come sarebbe il gioco da una prospettiva in prima persona, il modder Speclizer ha qualcosa di speciale in serbo per voi. Speclizer ha preso God of War e lo ha reso un gioco in prima persona. Permettere ai giocatori di sperimentare l'avvetura di Kratos da questa prospettiva non è solo piuttosto strano, ma fa anche capire al giocatore quanto sia alto questo semidio. Probabilmente, la scelta della terza persona per God of War è stata la decisione più giusta, per il gameplay, la storia, la ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) God of War di Santa Monica è stato un grande successo e ha portato i giocatori in un fantastico viaggio nella mitologia antica. Molti fan direbbero che God of War del 2018 è un titolo quasi perfetto, ma ovviamente i modder non la pensano mai in questo modo. Se vi siete mai chiesti come sarebbe il gioco da unain, il modder Speclizer ha qualcosa di speciale in serbo per voi. Speclizer ha preso God of War e lo ha reso un gioco in. Permettere ai giocatori di sperimentare l'avvetura di Kratos da questanon è solo piuttosto strano, ma fa anche capire al giocatore quanto sia alto questo semidio. Probabilmente, la scelta della terzaper God of War è stata la decisione più giusta, per il gameplay, la storia, la ...

