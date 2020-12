Capodanno | Lamorgese | «Controlleremo anche i social» A Roma balconi e giardini “zone rosse”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Laevoca il “Grande fratello”. Ma non quello televisivo: qui c’è poco da ridere e da spettacolizzare. Come se coprifuoco e restrizioni non bastassero. Se il Natale delle famiglie passato in lockdown e in semi-solitudine fosse già un ricordo lontano, la ministra dell’Interno annuncia in un’intervista a Radio Capital, e a poche ore dalla celebrazione in sordina di questo, che: guai a chi sgarra. Su. Terrazzi, fin nel cuore della abitazioni private. Persino sulle barche. Non solo:saranno passati al setaccio. Tanto che la Ministra aggiunge: «I controlli verranno fatti non soltanto sulle strade, dove già abbiamo operato in questi giorni di Zona Rossa, maonline»., laevoca il “Grande ...