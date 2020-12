Capodanno: anche la Regina Elisabetta costretta a cambiare le sue abitudini (Di giovedì 31 dicembre 2020) Solitamente festeggiava a Sandringham Il 2020, che si sta ormai concludendo, ha costretto tutti a cambiare e ad adattarsi al cambiamento. La Regina Elisabetta, che proprio quest’anno ha dovuto dire addio a Harry e Megan a causa del Megexit è stata anche costretta anche a rivedere i suoi piani per l’ultimo dell’anno. La sovrana di solita festeggia il 31 dicembre nella residenza di Sandringham, mentre quest’anno continuerà a rimanere nel castello di Windsor diventato ormai la sua “seconda casa” da quando è scoppiata la pandemia. A Sandringham inoltre, i domestici si sono rifiutati di effettuare una quarantena preventiva prima che la Royal family arrivasse e di conseguenza non essendoci una situazione sicura, Elisabetta II ha dovuto rinunciare al suo classico ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Solitamente festeggiava a Sandringham Il 2020, che si sta ormai concludendo, ha costretto tutti ae ad adattarsi al cambiamento. La, che proprio quest’anno ha dovuto dire addio a Harry e Megan a causa del Megexit è stataa rivedere i suoi piani per l’ultimo dell’anno. La sovrana di solita festeggia il 31 dicembre nella residenza di Sandringham, mentre quest’anno continuerà a rimanere nel castello di Windsor diventato ormai la sua “seconda casa” da quando è scoppiata la pandemia. A Sandringham inoltre, i domestici si sono rifiutati di effettuare una quarantena preventiva prima che la Royal family arrivasse e di conseguenza non essendoci una situazione sicura,II ha dovuto rinunciare al suo classico ...

