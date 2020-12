Ambulanza bloccata dalla neve | bimba soccorsa dai pompieri

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Unadi 18 mesi con la febbre alta, l', l'intervento dei Vigili del Fuoco per portare la piccola in ospedale. Una storia a lieto fine quella che ha visto protagonisti ...

Una bimba di 18 mesi con la febbre alta, l'ambulanza bloccata dalla neve, l'intervento dei Vigili del Fuoco per portare la piccola in ospedale. Una storia a lieto fine quella che ha visto protagonisti ...