Tragedia sui binari a Ciampino: persona investita e uccisa da un treno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tragedia questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria Casabianca: una persona è stata investita e uccisa da un treno. Dalle ore 9.50, fa sapere Trenitalia, sulla linea Ciampino-Velletri il traffico ferroviario è sospeso tra Ciampino e Pavona. Sul posto ci sono le autorità competenti per svolgere tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. E' in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

