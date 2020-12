Serie B, il programma delle gare dalla 18a di andata alla 4a di ritorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Lega Serie B ha reso noto il programma delle gare dalla 18a di andata alla 4a di ritorno. Ecco il calendario: 18a GIORNATA DI andata Venerdì 15 gennaio 2021 ore 19.00 CHIEVOVERONA – V. ENTELLA ore 21.00 L.R. VICENZA – FROSINONE Sabato 16 gennaio 2021 ore 14.00 CITTADELLA – ASCOLI ore 14.00 MONZA – COSENZA ore 14.00 PISA – BRESCIA ore 14.00 PORDENONE – VENEZIA ore 16.00 REGGINA – LECCE Domenica 17 gennaio 2021 ore 15.00 PESCARA – CREMONESE ore 21.00 EMPOLI – SALERNITANA Lunedì 18 gennaio 2021 ore 21.00 SPAL – REGGIANA 19a GIORNATA DI andata Venerdì 22 gennaio 2021 ore 21.00 V. ENTELLA – PISA Sabato 23 gennaio 2021 ore 14.00 ASCOLI – CHIEVOVERONA ore 14.00 COSENZA – PORDENONE ore 14.00 FROSINONE – ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La LegaB ha reso noto il18a di4a di. Ecco il calendario: 18a GIORNATA DIVenerdì 15 gennaio 2021 ore 19.00 CHIEVOVERONA – V. ENTELLA ore 21.00 L.R. VICENZA – FROSINONE Sabato 16 gennaio 2021 ore 14.00 CITTADELLA – ASCOLI ore 14.00 MONZA – COSENZA ore 14.00 PISA – BRESCIA ore 14.00 PORDENONE – VENEZIA ore 16.00 REGGINA – LECCE Domenica 17 gennaio 2021 ore 15.00 PESCARA – CREMONESE ore 21.00 EMPOLI – SALERNITANA Lunedì 18 gennaio 2021 ore 21.00 SPAL – REGGIANA 19a GIORNATA DIVenerdì 22 gennaio 2021 ore 21.00 V. ENTELLA – PISA Sabato 23 gennaio 2021 ore 14.00 ASCOLI – CHIEVOVERONA ore 14.00 COSENZA – PORDENONE ore 14.00 FROSINONE – ...

Il numero uno della Serie C Francesco Ghirelli annuncia la sua candidatura per il secondo mandato, svelando i suoi progetti In attesa dell’Assemblea Elettiva, in programma il 12 gennaio, il presidente ...

LIVE PORDENONE - REGGIANA SERIE B 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Pordenone - Reggiana è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 30 dicembre alle ore 15:00 allo st ...

