"Senza fiducia di un partito andrò in Parlamento". Conte aspetta al varco Renzi

Roma, 30 dic – "Se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza, andrò in Parlamento", parola di Giuseppe Conte in merito a una possibile crisi di governo. Nella conferenza stampa di fine anno, il premier affronta lo scenario di crisi evocato in queste settimane dopo l'aut aut di Matteo Renzi. E proprio al leader di Italia Viva rivolge un avvertimento pur senza nominarlo: "Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico", dice Conte. Insomma, il premier aspetta il senatore di Rignano al varco – in Parlamento – e ostenta sicurezza in merito alla possibilità di una crisi. Il premier ostenta sicurezza in merito a una crisi di governo: "Non mi cimento in questi scenari"

Ultime Notizie dalla rete : Senza fiducia Conte: «Escludo l'obbligo del vaccino, senza fiducia di un partito andrò in Parlamento» Il Messaggero Conte “Accelerare verifica di maggioranza,a febbraio documento Recovery”

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare sulla verifica di maggioranza, andare in consiglio dei ministri già nei primi giorni di gennaio per affrontare il Recovery Plan e arrivare così entro la metà di febbraio ...

