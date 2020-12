Scaperrotta incinta, Zaniolo: “Non sono pronto per un impegno del genere” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Burrascosa fine di 2020 per il Campione della Roma Nicolò Zaniolo che, poco dopo aver reso pubblica la relazione con la modella rumena Madalina Ghenea, ha scoperta che la sua ex Sara Scaperrotta è incinta. I dettagli Il campione della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo non dimenticherà facilmente il 2020. Se da un lato, come tutti gli italiani, ha vissuto in diretta il dramma della pandemia da coronavirus Covid-19 da un altro lato è stato dodici mesi sulle montagne russe. Lo scorso 12 gennaio durante il match di Serie A Roma-Juventus ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Tornato a disposizione e in ottima forma a luglio il 7 settembre ha dovuto pagare un nuovo dazio alla sfortuna quando durante Olanda-Italia di Nations League ha riportato la rottura del legamento ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Burrascosa fine di 2020 per il Campione della Roma Nicolòche, poco dopo aver reso pubblica la relazione con la modella rumena Madalina Ghenea, ha scoperta che la sua ex Sara. I dettagli Il campione della Roma e della Nazionale Nicolònon dimenticherà facilmente il 2020. Se da un lato, come tutti gli italiani, ha vissuto in diretta il dramma della pandemia da coronavirus Covid-19 da un altro lato è stato dodici mesi sulle montagne russe. Lo scorso 12 gennaio durante il match di Serie A Roma-Juventus ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Tornato a disposizione e in ottima forma a luglio il 7 settembre ha dovuto pagare un nuovo dazio alla sfortuna quando durante Olanda-Italia di Nations League ha riportato la rottura del legamento ...

