Sara Scaperrotta è incinta, l’ex Zaniolo fa chiarezza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Settimanale Oggi ha lanciato l’indiscrezione secondo cui, Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, sarebbe incinta. Il giovane calciatore della Roma si è ritrovato costretto a fare chiarezza sulla situazione, anche perché il suo nome, oltre che per le imprese calcistiche, è recentemente finito accanto a quello di Madalina Ghenea, nota modella e attrice con cui Nicolò ha intrapreso una nuova storia d’amore. Attraverso la Gazzetta dello Sport, Nicolò ha chiarito la sua attuale posizione, fugando ogni dubbio: Zaniolo ha dichiarato che la storia con Sara è ormai finita da qualche tempo per alcune differenze definite “inconciliabili” con la sua vita da professionista. Quando mi ha comunicato la gravidanza, sono stato onesto nel farle presente che non mi sentivo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Settimanale Oggi ha lanciato l’indiscrezione secondo cui,, ex fidanzata di Nicolò, sarebbe. Il giovane calciatore della Roma si è ritrovato costretto a faresulla situazione, anche perché il suo nome, oltre che per le imprese calcistiche, è recentemente finito accanto a quello di Madalina Ghenea, nota modella e attrice con cui Nicolò ha intrapreso una nuova storia d’amore. Attraverso la Gazzetta dello Sport, Nicolò ha chiarito la sua attuale posizione, fugando ogni dubbio:ha dichiarato che la storia conè ormai finita da qualche tempo per alcune differenze definite “inconciliabili” con la sua vita da professionista. Quando mi ha comunicato la gravidanza, sono stato onesto nel farle presente che non mi sentivo ...

