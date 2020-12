Sampdoria, il report dell’allenamento: un rientro per Ranieri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Sampdoria registra un importante rientro in gruppo: i blucerchiati si sono ritrovati oggi al Mugnaini. Ecco il report del club La Sampdoria si è allenata in mattina al Mugnaini: torna in gruppo Bereszynski. «Primo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski, mentre Alex Ferrari ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, finalizzato al recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Nik Prelec prosegue infine il proprio protocollo di ripresa dell’attività. Domani, giovedì, appuntamento mattutino a Bogliasco per l’ultimo allenamento del 2020». LEGGI IL report COMPLETO SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laregistra un importantein gruppo: i blucerchiati si sono ritrovati oggi al Mugnaini. Ecco ildel club Lasi è allenata in mattina al Mugnaini: torna in gruppo Bereszynski. «Primo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski, mentre Alex Ferrari ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, finalizzato al recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Nik Prelec prosegue infine il proprio protocollo di ripresa dell’attività. Domani, giovedì, appuntamento mattutino a Bogliasco per l’ultimo allenamento del 2020». LEGGI ILCOMPLETO SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

