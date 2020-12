Saldi, ancora indecisione sulla partenza: non è escluso un nuovo rinvio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è ancora incertezza sulla partenza dei Saldi nelle varie Regioni italiane. In Campania, per il momento, il calendario stilato da Confcommercio ha fissato lo start in martedì 5 gennaio 2021. Quel giorno, però, l’Italia sarà in zona rossa, come stabilito dal Governo. E’ il caso di far coincidere l’avvio dei Saldi invernali con un giorno in cui le limitazioni saranno maggiori? E’ il dubbio che sta aleggiando nelle ultime ore, tanto da far ipotizzare un nuovo slittamento. La decisione non dovrebbe tardare ad arrivare e, presumibilmente, si potrebbe ipotizzare una partenza dal 7 gennaio in poi, quando la Nazione tornerà a colorarsi per Regione (giallo, arancione e rosso) in base alla situazione dei contagi. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’èincertezzadeinelle varie Regioni italiane. In Campania, per il momento, il calendario stilato da Confcommercio ha fissato lo start in martedì 5 gennaio 2021. Quel giorno, però, l’Italia sarà in zona rossa, come stabilito dal Governo. E’ il caso di far coincidere l’avvio deiinvernali con un giorno in cui le limitazioni saranno maggiori? E’ il dubbio che sta aleggiando nelle ultime ore, tanto da far ipotizzare unslittamento. La decisione non dovrebbe tardare ad arrivare e, presumibilmente, si potrebbe ipotizzare unadal 7 gennaio in poi, quando la Nazione tornerà a colorarsi per Regione (giallo, arancione e rosso) in base alla situazione dei contagi. L'articolo proviene da ...

C'è ancora incertezza sulla partenza dei saldi nelle varie Regioni italiane. In Campania, per il momento, il calendario stilato da Confcommercio ha fissato

