Pallone d’Oro 2021 | per i bookmaker il favorito è Mbappè

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo la mancata assegnazione dell’edizione 2020, ipuntano all’edizionedel. La lista dei candidati è pronta sul tabellone Stanleybet.it: ilè Kylian, quotato a 3,50, seguito dal Fifa Best Player di quest’anno, Robert Lewandowski (5,00). Terzo Leo Messi (6,00), mentre parte più staccato Neymar (10) alla pari con l’opzione “Altro”. Bilancio esiguo per i calciatori italiani. Il primo è Marco Verratti. Il centrocampista del Psg si gioca però a 100,00, mentre il secondo italiano in graduatoria è Ciro Immobile: 250,00 la quota per l’attaccante della Lazio. Completano la top ten, invece, Cristiano Ronaldo (12), De Bruyne (15), Salah (17) e Mané (20) SportFace.