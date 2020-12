Nuova bozza Recovery Plan con cronoprogramma delle opere. Tre miliardi in meno per la voce “Transizione 4.0” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nuova bozza, datata 29 dicembre, sul Recovey Plan, ossia il piano strutturato in 52 progetti, per l’impiego dei circa 200 miliardi di euro di fondi europei. Confermate le linee guida e le cifre di massima con qualche limatura e qualche specificazione ulteriore sulle modalità di impiego delle somme. Ritoccata al ribasso, da 24,8 a 21,7 miliardi la dotazione di Transizione 4.0, ossia gli incentivi alle aziende per la conversione delle produzioni in chiave sostenibile. Alle imprese vanno anche 450 milioni destinati ad interventi per l’internazionalizzazione delle imprese. Novecento milioni decollano verso la “Space economy”, sotto forma di incentivi finanziari per favorire gli investimenti nel settore aerospazio. Ci sono poi 450 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020), datata 29 dicembre, sul Recovey, ossia il piano strutturato in 52 progetti, per l’impiego dei circa 200di euro di fondi europei. Confermate le linee guida e le cifre di massima con qualche limatura e qualche specificazione ulteriore sulle modalità di impiegosomme. Ritoccata al ribasso, da 24,8 a 21,7la dotazione di4.0, ossia gli incentivi alle aziende per la conversioneproduzioni in chiave sostenibile. Alle imprese vanno anche 450 milioni destinati ad interventi per l’internazionalizzazioneimprese. Novecento milioni decollano verso la “Space economy”, sotto forma di incentivi finanziari per favorire gli investimenti nel settore aerospazio. Ci sono poi 450 ...

Noovyis : (Nuova bozza Recovery Plan con cronoprogramma delle opere. Tre miliardi in meno per la voce “Transizione 4.0”) Pla… - ros_raff : RT @fattoquotidiano: Nuova bozza Recovery Plan con cronoprogramma delle opere. Tre miliardi in meno per la voce “Transizione 4.0” https://t… - Grosiglioni : RT @fattoquotidiano: Nuova bozza Recovery Plan con cronoprogramma delle opere. Tre miliardi in meno per la voce “Transizione 4.0” https://t… - fattoquotidiano : Nuova bozza Recovery Plan con cronoprogramma delle opere. Tre miliardi in meno per la voce “Transizione 4.0” - carminedecicco : In foto la nuova bozza del piano colori per le regioni italiane #lockdownitalia #zonarossa #zonaarancione -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova bozza Recovery Plan, nuova bozza: il Ministero dell’Istruzione investirà oltre 10 miliardi per didattica e diritto allo studio Orizzonte Scuola Allarme Anso: no a nuova tassa per piccoli editori

L’Associazione Nazionale Stampa Online contro la bozza del provvedimento: «Si introduce un ulteriore balzello del 3% per chi già paga le tasse in Italia».

Germania: operatori di poker e casino in rivolta per la futura tassazione

La nuova legge di gioco online in Germania fa già discutere per l'impianto fiscale previsto dal Governo tedesco.

L’Associazione Nazionale Stampa Online contro la bozza del provvedimento: «Si introduce un ulteriore balzello del 3% per chi già paga le tasse in Italia».La nuova legge di gioco online in Germania fa già discutere per l'impianto fiscale previsto dal Governo tedesco.