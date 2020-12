“Non fatemi domande sul futuro, non sono un chiromante”, dice Giuseppe Conte (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuseppe Conte non fa previsioni sul futuro. Ma, guardando al passato, è possibile che in estate il virus rallenti. “Non mi chiedete presagi che si addicono ai chiromanti”. Ha risposto… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020)non fa previsioni sul. Ma, guardando al passato, è possibile che in estate il virus rallenti. “Non mi chiedete presagi che si addicono ai chiromanti”. Ha risposto… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Toninelli: “Renzi? Non fatemi commentare, ha creato un acronimo che porta sfiga” - goldenariaana : RT @Trtpplwtkndns: Ieri ho scoperto che sfocare la vista a comando non è una cosa normale quindi io sto iniziando a preoccuparmi. Non fatem… - Europeo91785337 : RT @MMPrimaPagina: ?? Giornalista #RAI (dico, RAI): 'Presidente, questa estate indosseremo ancora le mascherine?' ?? #Conte: 'Non fatemi do… - soniabetz1 : RT @MMPrimaPagina: ?? Giornalista #RAI (dico, RAI): 'Presidente, questa estate indosseremo ancora le mascherine?' ?? #Conte: 'Non fatemi do… - __misscarmela : Saranno pure pagati ma sono pur sempre 105 giorni chiusi lì dentro. Ermito e Zenga per piacere non fatemi cambiare… -