Niente classifica dei ‘libri dell’anno’: piuttosto, tre consigli di grande conforto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La surreale unicità dell’anno che sta per finire, oltre l’ovvio devastante impatto sulla salute delle persone e sull’economia globale, ha avuto ripercussioni, a doppio taglio, anche sull’attività intellettuale. Se da un lato la condizione di isolamento domestico, imposto dalla necessità di arginare la pandemia, ha offerto (in teoria) molto più tempo da dedicare alla lettura e all’approfondimento, dall’altro fior di intellettuali (ad esempio Massimo Cacciari) hanno lamentato un’inedita mancanza di concentrazione, difficoltà nella scrittura, smarrimento della propria attenzione, oppressa dalla angosciante condizione collettiva. Per questo motivo, ho deciso non di stilare una lista o una classifica di “libri dell’anno”, bensì di proporre tre letture che mi sono state di grande conforto in questo periodo di potenziale alienazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La surreale unicità dell’anno che sta per finire, oltre l’ovvio devastante impatto sulla salute delle persone e sull’economia globale, ha avuto ripercussioni, a doppio taglio, anche sull’attività intellettuale. Se da un lato la condizione di isolamento domestico, imposto dalla necessità di arginare la pandemia, ha offerto (in teoria) molto più tempo da dedicare alla lettura e all’approfondimento, dall’altro fior di intellettuali (ad esempio Massimo Cacciari) hanno lamentato un’inedita mancanza di concentrazione, difficoltà nella scrittura, smarrimento della propria attenzione, oppressa dalla angosciante condizione collettiva. Per questo motivo, ho deciso non di stilare una lista o unadi “libri dell’anno”, bensì di proporre tre letture che mi sono state diin questo periodo di potenziale alienazione ...

clikservernet : Niente classifica dei ‘libri dell’anno’: piuttosto, tre consigli di grande conforto - Noovyis : (Niente classifica dei ‘libri dell’anno’: piuttosto, tre consigli di grande conforto) Playhitmusic - - ParmaLiveTweet : Benevento, Inzaghi: 'Torino e Fiorentina non c'entrano niente con questa classifica' - benni10737811 : Io non ho nessuna classifica da fare perché Stefania e Tommaso sono staccati di 100 posizioni rispetto agli altri quindi frega niente #gfvip - MagiFausto : Con quel presuntuoso e corrotto tangentista Arculi dove pensavi potessimo essere in classifica. Prima deve concorda… -