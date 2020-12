Napoli, Rrahmani è un caso: non avrebbe ben assimilato il modulo di Rino Gattuso (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La prima parte di stagione della SSC Napoli poteva essere migliore. Nonostante ciò, gli azzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni e nel mese di gennaio ci saranno partite importanti. Quasi tutti i calciatori a disposizione di Rino Gattuso sono stati chiamati in causa, con l’allenatore partenopeo che deve far girare i suoi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La prima parte di stagione della SSCpoteva essere migliore. Nonostante ciò, gli azzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni e nel mese di gennaio ci saranno partite importanti. Quasi tutti i calciatori a disposizione disono stati chiamati in causa, con l’allenatore partenopeo che deve far girare i suoi L'articolo

roberto_morotti : Ma, scusate, l'ho sognato, oppure il #Napoli aveva tesserato #Rrahmani? Si può sapere (non parlatemi del Covid-19..… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mistero Rrahmani: insieme a Milik e Contini è l’unico azzurro mai utili… - Dalla_SerieA : Napoli, i nodi Hysaj e Maksimovic. Il mistero Rrahmani - - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: GAZZETTA - Napoli, da risolvere i nodi relativi ai rinnovi di Hysaj e Maksimovic, Rrahmani in uscita - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli, da risolvere i nodi relativi ai rinnovi di Hysaj e Maksimovic, Rrahmani in uscita -