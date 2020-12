Musei a Napoli, Mann e Madre siglano un patto triennale: nel 2021 un progetto comune sul Mediterraneo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con la firma di un protocollo d’intesa, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre, hanno inaugurato progetto comune che, nel 2021, avrà come tema il Mediterraneo. Per annunciare la collaborazione triennale, che sara’ presentata alla riapertura dei Musei, Mann e Madre saluteranno il nuovo anno con una proiezione simbolica su entrambi portoni di ingresso. Le immagini scelte saranno quelle di alcuni capolavori dell’archeologia custoditi al Mann (dal Toro Farnese alla Venere Callipigia, dalla Battaglia di Isso alla Flora, dalla Megalografia di Boscoreale al Cavallo Mazzocchi), con alcune delle opere che, ospitate nel Museo regionale di via ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con la firma di un protocollo d’intesa, il Museo Archeologico Nazionale die la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo, hanno inauguratoche, nel, avrà come tema il. Per annunciare la collaborazione, che sara’ presentata alla riapertura deisaluteranno il nuovo anno con una proiezione simbolica su entrambi portoni di ingresso. Le immagini scelte saranno quelle di alcuni capolavori dell’archeologia custoditi al(dal Toro Farnese alla Venere Callipigia, dalla Battaglia di Isso alla Flora, dalla Megalografia di Boscoreale al Cavallo Mazzocchi), con alcune delle opere che, ospitate nel Museo regionale di via ...

