LIVE – Cittadella-Lecce, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Cittadella-Lecce match valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, terzi in classifica con due gare in meno, sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada; i salentini, invece, dopo il successo in rimonta con il Vicenza, sono alla ricerca di continuità di risultati. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Cittadella-Lecce ore 15:00 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la sedicesima giornata di. I padroni di casa, terzi in classifica con due gare in meno, sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada; i salentini, invece, dopo il successo in rimonta con il Vicenza, sono alla ricerca di continuità di risultati. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 15:00 SportFace.

r3_yuf4 : Cittadella vs Lecce >>> - SoloLecceIT : 'LIVE' DA CITTADELLA: si lavora per spalare la neve. LA SITUAZIONE su - Calciodiretta24 : Serie B, Cittadella – Lecce: diretta live, risultato in tempo reale - live_politica : RT @giorgiomule: Oggi il ricordo e l’esempio di #JoleSantelli diventano perenni con l’intitolazione a lei della Cittadella della Regione. N… - Calciodiretta24 : Chievo – Cittadella: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cittadella LIVE - Cittadella-Lecce, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) Sportface.it LIVE – Spal-Brescia, Serie B 2020/2021 (DIRETTA)

La diretta live di Spal-Brescia, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...

Cittadella-Lecce: diretta streaming | Match Live | dove vedere la partita

Cittadella-Lecce si giocherà il 30 dicembre alle ore 15:00: scopri se la diretta verrà trasmessa su Sky o Dazn e l'elenco delle radio.

La diretta live di Spal-Brescia, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...Cittadella-Lecce si giocherà il 30 dicembre alle ore 15:00: scopri se la diretta verrà trasmessa su Sky o Dazn e l'elenco delle radio.