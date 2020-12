L’Eredità, Flavio Insinna: scuse per Cavour ma è polemica sulla caccia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo l'errore sul quesito inerente a Camillo Benso Conte di Cavour, è polemica su alcune affermazioni del conduttore di Rai 1 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo l'errore sul quesito inerente a Camillo Benso Conte di, èsu alcune affermazioni del conduttore di Rai 1 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

UNDMofficial : New post: Flavio Insinna attaccato da Federcaccia: “Non guardate più L’Eredità” - Manuel_Real_Off : Beh che dire #iostoconflavioinsinna - GNotarbartolodS : RT @Legambiente_Ch: Non ci risulta che in questo paese esprimere liberamente un’opinione fosse reato...#iostoconflavioinsinna @ritadallach… - SportStorie : Ho visto il video della puntata incriminata de L'Ereditá col conduttore contro la caccia. Ma davvero ne é nata una… - infoitcultura : Flavio Insinna, Federcaccia contro L'eredità: cos'è successo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog