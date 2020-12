Koei Tecmo sotto attacco. L'hacker svela le sue motivazioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il sito europeo del popolare publisher Koei Tecmo è stavo violato, portando con sé una breccia da 65.000 account. Per ragioni di sicurezza, Koei Tecmo ha così mandato offline sia il sito europeo che quello statunitense, ma ora scopriamo che le intenzioni dell'hacker erano effettivamente malevoli. L'autore dell'atto informatico illecito, difatti, ha rivendicato la cosa su di un forum per hacker, mostrando prova del suo operato e tentando di vendere dati e/o accessi ad essi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come vi abbiamo raccontato questa mattina, il sito europeo del popolare publisherè stavo violato, portando con sé una breccia da 65.000 account. Per ragioni di sicurezza,ha così mandato offline sia il sito europeo che quello statunitense, ma ora scopriamo che le intenzioni dell'erano effettivamente malevoli. L'autore dell'atto informatico illecito, difatti, ha rivendicato la cosa su di un forum per, mostrando prova del suo operato e tentando di vendere dati e/o accessi ad essi. Leggi altro...

