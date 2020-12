Gianna Nannini | quel dettaglio sul passato svelato | “ho fatto uso…”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)sarà tra gli ospiti di ‘Qui e adesso‘ e qualche tempo fa ha raccontato aspetti tormentati del suo: “ho, Fonte foto: GettyImagesAmatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,, qualche tempo fa, ha deciso di confessarsi e raccontare il suoturbolento: “ho“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa cantautrice sarà ospite di Massimo Ranieri questa sera, 30 dicembre 2020 alle 21:20 su Rai 3, di una nuovissima e molto attesa puntata di ‘Qui e Adesso‘. Come di consueto, l’artista non sarà da sola, ...