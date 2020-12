Controlli al polpaccio per Ibrahimovic: la decisione definitiva per Benevento (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata di Controlli per Zlatan Ibrahimovic che è tornato a Milano per sottoporsi a una visita specialistica a poco meno di due settimane dal nuovo infortunio muscolare al polpaccio sinistro. Gli esami hanno dato un esito che per la verità sembrava scontato, Ibra sarà fuori sia per la sfida di Benevento in programma domenica che per la successiva gara dell’Epifania che vedrà contrapposto il Milan alla Juventus a San Siro. Difficile la disponibilità anche per il turno successivo contro il Torino, considerato che l’obiettivo dello staff di Pioli è quello di non forzare alcun rientro. Si punta dunque a riavere l’asso svedese in occasione della gara con il Cagliari del prossimo 18 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata diper Zlatanche è tornato a Milano per sottoporsi a una visita specialistica a poco meno di due settimane dal nuovo infortunio muscolare alsinistro. Gli esami hanno dato un esito che per la verità sembrava scontato, Ibra sarà fuori sia per la sfida diin programma domenica che per la successiva gara dell’Epifania che vedrà contrapposto il Milan alla Juventus a San Siro. Difficile la disponibilità anche per il turno successivo contro il Torino, considerato che l’obiettivo dello staff di Pioli è quello di non forzare alcun rientro. Si punta dunque a riavere l’asso svedese in occasione della gara con il Cagliari del prossimo 18 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

