Call of Duty Warzone giocato mentre si fa la cyclette è l'ultima trovata di uno streamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trovare il tempo sia per l'esercizio fisico che per giocare può risultare difficile per qualcuno, soprattutto se si ha un lavoro a tempo pieno. Nonostante questo, un giocatore ha deciso di superare questa sfida unendo entrambe le cose in un'unica attività. Lo streamer di Twitch 'InspiredGreen ' si è esercitato su una cyclette durante il suo tempo di gioco, giocando a titoli come Call of Duty: Warzone. Anche se potrebbe sembrare un'impresa difficile, lo streamer attraverso i suoi video afferma che niente è impossibile. Una clip della sua diretta streaming, pubblicata su Reddit, lo mostra mentre si allena giocando a un gioco di fitness multiplayer online chiamato Zwift, che consente alle persone di utilizzare attrezzature della vita reale per vagare in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trovare il tempo sia per l'esercizio fisico che per giocare può risultare difficile per qualcuno, soprattutto se si ha un lavoro a tempo pieno. Nonostante questo, unre ha deciso di superare questa sfida unendo entrambe le cose in un'unica attività. Lodi Twitch 'InspiredGreen ' si è esercitato su unadurante il suo tempo di gioco, giocando a titoli comeof. Anche se potrebbe sembrare un'impresa difficile, loattraverso i suoi video afferma che niente è impossibile. Una clip della sua diretta streaming, pubblicata su Reddit, lo mostrasi allena giocando a un gioco di fitness multiplayer online chiamato Zwift, che consente alle persone di utilizzare attrezzature della vita reale per vagare in ...

borghi_claudio : Stasera è la nottata dei piccoli brigatisti... quelli che poi vanno a fare una partita a call of duty e je fanno vedere loro come se spara. - Eurogamer_it : #CallOfDutyWarzone è un ottimo passatempo mentre si fa la cyclette! - Muan79 : @Zatomas @FenyxRising @UbisoftQuebec @Ubisoft @TLauret @XboxAmbassadors @Xbox @WomenOfXbox Ho il gioco ancora da sc… - IGNitalia : Il racconto di come un gioco l'ultimo capitolo della serie Call of Duty è stato realizzato lavorando da casa nel me… - eajsparkles : jae giochiamo a call of duty insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty Call of Duty Warzone: Soap di Modern Warfare tra le nuove aggiunte? Tom's Hardware Italia Call of Duty: Black Ops Cold War è stato sviluppato in remoto. Ecco come

Contro ogni previsione, nonostante un team di persone lontane tra loro centinaia di chilometri, Raven è riuscita a evitare il collasso del suo progetto più importante. Tutti i piani di lavorazione son ...

COD: Modern Warfare, Red Dead Redemption 2 e non solo: ecco i giochi con i file di installazione più pesanti

Come ormai saprete, alcuni titoli sono diventati davvero molto pesanti da installare, con file di installazione che possono arrivare a superare i 200 GB, come nel caso del popolare Call of Duty: Moder ...

Contro ogni previsione, nonostante un team di persone lontane tra loro centinaia di chilometri, Raven è riuscita a evitare il collasso del suo progetto più importante. Tutti i piani di lavorazione son ...Come ormai saprete, alcuni titoli sono diventati davvero molto pesanti da installare, con file di installazione che possono arrivare a superare i 200 GB, come nel caso del popolare Call of Duty: Moder ...