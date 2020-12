Billie Eilish: “Post a pic of…” e perde 100 mila followers su Instagram (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Billie Eilish alla berlina La celebre pop star di fama mondiale Billie Eilish ha fatto arrabbiare il web. Ha pubblicato sulle sue Instagram stories un disegno di cui va molto fiera. Ecco cosa ha disegnato. Visualizza questo Post su Instagram Un Post condiviso da Billie Eilish (@BillieEilish) “Post A PIC OF…” In queste ultime ore molti influencers stanno pubblicando nelle proprie Instagram stories la question box con scritto “Post a pic of…”, che tradotto significa “Pubblica una foto di…” . I seguaci rispondono dicendo le foto che vorrebbero vedere e loro le pubblicano. Uno o una dei seguaci della cantante ha chiesto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)alla berlina La celebre pop star di fama mondialeha fatto arrabbiare il web. Ha pubblicato sulle suestories un disegno di cui va molto fiera. Ecco cosa ha disegnato. Visualizza questosuUncondiviso da(@) “A PIC OF…” In queste ultime ore molti influencers stanno pubblicando nelle propriestories la question box con scritto “a pic of…”, che tradotto significa “Pubblica una foto di…” . I seguaci rispondono dicendo le foto che vorrebbero vedere e loro le pubblicano. Uno o una dei seguaci della cantante ha chiesto ...

nonpiovepiu : @babiI0nia AMO AHAHAHAH c’era billie eilish a suon di flauto prima mi stavo sganasciando ahahah - l0velyh0stage : ma voi ci pensate a quante cose sappia fare billie eilish e ha soli 19 anni? - MaPtiVa : Comunque a me Billie Eilish (così come le sue canzoni) non piace proprio - marcoda1975 : Billie Eilish pubblica un nudo di donna e perde 100.000 follower - radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - Billie Eilish pubblica un nudo di donna e perde 100.000 follower - -

