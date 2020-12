Benevento, arriva l’ordinanza per la notte di San Silvestro: fuochi d’artificio vietati (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – arriva l’ordinanza sindacala n. 52/2020 prot. 127243 del 30/12/2020, in cui il Comune di Benevento, guidato dal sindaco Clemente Mastella, ordina che “dalle ore 24.00 del 30 dicembre 2019 fino alle ore 24.00 del 02 gennaio 2020 il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici sul territorio di Benevento, ed in particolare nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali“. E’ consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici – si legge nell’ordinanza – gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosindacala n. 52/2020 prot. 127243 del 30/12/2020, in cui il Comune di, guidato dal sindaco Clemente Mastella, ordina che “dalle ore 24.00 del 30 dicembre 2019 fino alle ore 24.00 del 02 gennaio 2020 il divieto di far esplodereartificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici sul territorio di, ed in particolare nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali“. E’ consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo diartificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici – si legge nel– gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi ...

