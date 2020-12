Basta fare spettacolo sulla cronaca: si parli piuttosto di chi indaga sulle verità scomode (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Alessandra Ungaro* Da oltre un decennio assistiamo alla spettacolarizzazione di alcuni fatti di cronaca. Intere serate televisive sono dedicate all’informazione minuziosa di notizie e fatti di cronaca, sovente tra le pagine più crude e inverosimili della quotidianità. L’infotainment che coniuga l’informazione con l’intrattenimento risparmia gli scandali giudiziari e politici, nonostante il dibattito venga delegato ad alcuni opinion leader e giornalisti, ospitati in circoscritti palinsesti tv. Per fortuna un ottimo giornalismo d’inchiesta accompagna questi ultimi anni, generosi di scandali al sole di ogni foggia, ambito e professione, regalandoci spaccati di realtà che in diversi casi superano, e di molto, ogni fantasia. In questo scenario complesso e variegato dell’informazione tv, alcune trasmissioni di qualità resistono, parlano di scandali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Alessandra Ungaro* Da oltre un decennio assistiamo alla spettacolarizzazione di alcuni fatti di. Intere serate televisive sono dedicate all’informazione minuziosa di notizie e fatti di, sovente tra le pagine più crude e inverosimili della quotidianità. L’infotainment che coniuga l’informazione con l’intrattenimento risparmia gli scandali giudiziari e politici, nonostante il dibattito venga delegato ad alcuni opinion leader e giornalisti, ospitati in circoscritti palinsesti tv. Per fortuna un ottimo giornalismo d’inchiesta accompagna questi ultimi anni, generosi di scandali al sole di ogni foggia, ambito e professione, regalandoci spaccati di realtà che in diversi casi superano, e di molto, ogni fantasia. In questo scenario complesso e variegato dell’informazione tv, alcune trasmissioni di qualità resistono, parlano di scandali, ...

