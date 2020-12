24enne tenta di pagare taxi con soldi falsi | denunciato

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i Carabinieri della stazione Roma Trastevere hannoa piede libero unromano, con precedenti, con le accuse di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identita’ personale, insolvenza fraudolenta, spendita di monete false e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in via di Bravetta, seguendo le indicazioni fornite dalla Centrale Operativo del Gruppo di Roma e giunti sul posto hanno individuato l’auto bianca con il tassista che poco prima aveva chiesto aiuto, denunciando che il cliente aveva cercato diuna corsa con una banconota falsa. Ilallo scopo di sottrarsi all’identificazione, e’ fuggito a piedi ma e’ stato inseguito e bloccato; alla richiesta specifica di fornire le proprie generalita’ si e’ ...

