Zhang Zhan è stata condannata a 4 anni di carcere (Di martedì 29 dicembre 2020) In Cina è stata condannata a 4 anni di carcere la blogger Zhang Zhan per aver mostrato riprendendo con il cellulare l'inferno dei primi giorni di Wuhan, l'inizio della pandemia. L'accusa nei suoi confronti è di aver fornito false informazioni. La condanna di Zhang Zhan, un ex avvocato di 37 anni, è stata emessa da un Tribunale di Shanghai per "aver provocato disordini" dopo un processo di poche ore. Lo ha detto ai giornalisti Ren Quanniu, uno dei suoi avvocati. "Sembrava molto abbattuta quando è stata annunciata la sentenza", ha detto. La terminologia di "aver creato disordini" è spesso usata contro gli oppositori del regime del presidente Xi ...

