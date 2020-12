Vikings, la seconda parte della sesta stagione dal 30 dicembre su TIMVISION (Di martedì 29 dicembre 2020) Vikings, la seconda parte della sesta stagione arriverà su Amazon negli Usa e in altri paesi europei, ma in Italia non cambia nulla, la serie arriverà su TIMVISION in contemporanea Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia che la seconda parte della sesta e ultima stagione di Vikings sarà rilasciata in esclusiva su Amazon Prime Video il prossimo 30 dicembre. La notizia però riguarda solo il mercato americano, dove la serie è sempre stata rilasciata su Amazon dopo la messa in onda sul canale via cavo History. E si estende anche al Regno Unito, Germania, Austria e Irlanda, dove Amazon ha sempre rilasciato in contemporanea la serie. Ma in ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 29 dicembre 2020), laarriverà su Amazon negli Usa e in altri paesi europei, ma in Italia non cambia nulla, la serie arriverà suin contemporanea Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia che lae ultimadisarà rilasciata in esclusiva su Amazon Prime Video il prossimo 30. La notizia però riguarda solo il mercato americano, dove la serie è sempre stata rilasciata su Amazon dopo la messa in onda sul canale via cavo History. E si estende anche al Regno Unito, Germania, Austria e Irlanda, dove Amazon ha sempre rilasciato in contemporanea la serie. Ma in ...

